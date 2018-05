Speeltoestel voor de geiten onthuld op Hertenkamp Scheemda

De Heerenzitting organiseert jaarlijks een benefietvoetbaltoernooi, waarvan de opbrengst naar één of twee goede doelen in Oost-Groningen gaat. Afgelopen keer ging er een cheque van 750 euro naar Hertenkamp Scheemda.

Dit geld is gebruikt voor vervanging van het oude speeltoestel, dat het vorig jaar had begeven. In de wintermaanden zijn vrijwilligers van het hertenkamp gestart met het ontwerp en het maken van het bouwwerk. Toen het speeltoestel af was, is het met groot transport naar de dierenweide vervoerd en daar opgebouwd.

Al eerder, twee jaar geleden, is er een nieuw hekwerk om de dierenweide geplaatst.

Financiële bijdragen

Hertenkamp Scheemda wordt jaarlijks ondersteund door financiële

bijdragen van de gemeente Oldambt en Stichting Dorpsbelangen Scheemda. Daarnaast zijn er de zogenoemde Goede doelen-buizen bij Jumbo Scheemda. "Hierin kan iedereen die de dieren een warm hart toedraagt, zijn of haar lege flessenbon in doen", zegt secretaris Aaltinus Timmer. "De opbrengst is dan voor de dieren van het hertenkamp."

"Met al deze ondersteuningen kan Stichting Hertenkamp Scheemda net het jaar rond komen." Het geld gaat onder meer op aan voederkosten en kosten voor de dierenarts. "Maar voor iets extra’s moeten andere bronnen worden aangeboord", legt Timmer uit. "Vandaar dat we ook erg blij zijn met de ondersteuning van De Heerenzitting."

Dak van het strohok

Het volgende project dat op stapel staat is het lekkende dak van het strohok dat vervangen moet worden. Dit dak wordt nog dit jaar aangepakt.