Aandacht voor gezond ontbijten op drie basisscholen in de gemeente Oldambt

Boon is blij met de pilot: “Een goed ontbijt is ontzettend belangrijk voor kinderen, omdat het goed is voor hun ontwikkeling, energie en prestaties. Het draagt bij aan een mooi toekomstperspectief. Ik hoop dat kinderen gaan beseffen hoe belangrijk een gezond ontbijt is. Met het schoolontbijt geven we ze een basis waar ze hun hele leven wat aan zullen hebben.”

Bewustwording

Niet in ieder gezin start de dag tegenwoordig gezond. In steeds meer voedingsmiddelen zit namelijk te veel suiker, vet en zout. Die zijn niet alleen ongezond op de lange termijn, maar kinderen kunnen er bijvoorbeeld te dik of hyperactief van raken. Soms slaan leerlingen het ontbijt zelfs helemaal over.

Daardoor presteren ze slechter op school of bij gym. Met deze pilot willen de scholen hun leerlingendaarom bewust maken van het belang van een goed ontbijt. Bij het schoolontbijt staat een ervaringsdeskundige klaar om te helpen en ook tijdens de lessen is er aandacht voor gezond eten.

Pilot

Er doen vooralsnog drie scholen mee met de pilot: RKBS St. Vitusschool, GBS de Leilinde en AB Prof. W.J. Bladergroenschool. De pilot duurt en jaar en er kunnen nog andere scholen uit de gemeente aansluiten. Wethouder Boon: “Mijn streven is om het aantal scholen dat meedoet aan de pilot na de zomervakantie op te hogen naar vijf.”

Resultaten

De pilot wordt georganiseerd door gemeente Oldambt in samenwerking met Covalente, Noordelijk Kenniscentrum Jeugd. De resultaten en ervaringen uit de pilot worden met alle scholen uit de gemeente gedeeld. Het schoolontbijt is een onderdeel van de notitie Kinderen & Armoede van de gemeente Oldambt, die in september 2017 werd vastgesteld door de gemeenteraad.