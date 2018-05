Fietstocht voor senioren vanuit Pekela

Team Sport van de gemeente Pekela een fietstocht organiseert voor woensdag 30 mei een fietstocht voor senioren. De start is om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats van ontmoetingscentrum De Kiepe in Nieuwe Pekela. Er wordt een route gefietst van ongeveer achtentwintig kilometer.

De fietstocht is bedoeld om 'het gezellig samen bewegen voor senioren te stimuleren. De route wordt gefietst in groepen. De groepen worden gevormd voorafgaande aan de fietstocht. Halverwege de tocht is er een gezamenlijke pauze. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Deelnemen?

Deelname aan de fietstocht bedraagt een euro. Aanmelden kan tot en met 26 mei door een e-mail te sturen naar petra.vandenbosch@dekompanjie.nl. Bellen mag ook: 06-11394301.