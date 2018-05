Ester Hartholt kreeg in het najaar van 2017 te horen dat ze chemotherapie zou krijgen. Ze ontdekte dat er behoefte was aan een boekje met praktische tips en begon te schrijven.

Haar boek 'Chemo - wat nu?' bevat praktische tips waar je mee aan de slag kunt voordat je met de chemotherapie begint en voor tijdens het traject. Zodat je het gevoel krijgt de regie weer een beetje in eigen handen te hebben.

Toen Ester Hartholt, docente Verpleegkunde aan Noorderpoort Zorg en Welzijn, te horen kreeg dat ze chemotherapie zou krijgen, stond haar wereld stil. "Ik wist totaal niet wat me te wachten stond. Ik dacht: Wat nu? Wat moet ik doen? Hoe kan ik me voorbereiden? Ik benaderde mensen die chemotherapie hadden gehad en verzamelde adviezen."

"In de boekwinkels vond ik niets dat mij beviel: te persoonlijk, te algemeen, te veel informatie, te naargeestig. Nog nooit had ik zo’n behoefte aan een boekje met praktische tips. Na mijn eerste chemotherapie wist ik welke adviezen zeer nuttig bleken, maar ook dat ik bepaalde tips had gemist waardoor ik onnodig nare bijwerkingen had gehad."

Kunstenaar Jon Gardella verzorgde voor de illustraties.

Chemo – wat nu? , Ester Hartholt, 64 pagina’s | gebonden | full colour | € 12, 50 | ISBN 9789491737350.