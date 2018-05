Biblionet Groningen helpt meer dan 150 inwoners bij belastingzaken

Het was de eerste keer dat Biblionet Groningen in samenwerking met verschillende andere organisaties hulp bij belastingzaken aanbood in de bibliotheek. Ria Muller, projectleider Belastinghulp bij Biblionet Groningen: "Het is prachtig dat we tijdens zo’n eerste editie al in zoveel bibliotheken spreekuren konden realiseren en dat we meer dan 150 mensen konden helpen. We merkten aan de reacties van de bezoekers dat er een sterke behoefte is aan deze hulp. Veel mensen hadden geen idee waar ze anders terecht konden."

Samenwerkingspartners

Voor het kunnen aanbieden van de belastinghulp heeft Biblionet Groningen nauw samengewerkt met andere organisaties. Deze samenwerkingspartners uit de regio verzorgden de professionele en inhoudelijke hulp in de bibliotheken. Muller: "We hebben flink geïnvesteerd in de contacten met samenwerkingspartners. Dat heeft enthousiaste en zeer kundige partijen opgeleverd. De meeste van hen hebben inmiddels de intentie uitgesproken om volgend jaar weer mee te werken. Daar zijn we heel blij mee, want het is de bedoeling om belastinghulp in de bibliotheek jaarlijks aan te bieden. Op basis van de ervaringen van deze eerste keer bekijken we de mogelijkheden om in 2019 in meer bibliotheken hulp bij belastingzaken aan te bieden."

De hulp bij belastingzaken in de bibliotheek is mede mogelijk gemaakt in samenwerking met: Humanitas Groningen, Stichting Welzijn & Dienstverlening, Humanitas DAL gemeenten, Administratiekantoor Oosteinde, Wedde dat ‘t lukt, Welzijn Bellingwedde, Hoeksema Administratiekantoor, Spinn, Humanitas Westerkwartier, Humanitas Haren, Torion, Mensenwerk Hogeland, Knol Administratiekantoor, ADMEIJ administraties, Stichting Belastingwinkel Groningen en Van der Hoek Administratiekantoor.