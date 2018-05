Vogelexcursie op Landgoed Ennemaborgh

Het Groninger Landschap organiseert voor zondag 27 mei een ochtendwandeling op Landgoed Ennemaborgh in Midwolda. De wandeling is circa 5 kilometer lang.

In deze tijd van het jaar laten veel vogels ’s morgens vroeg van zich horen. Geprobeerd wordt om in de kakofonie van geluiden wegwijs te worden in de vogelwereld. Het is te verwachten dat mede door het zeer gevarieerde landschap er zeer veel soorten vogels de revue zullen passeren.

De wandeling is van 5.00 tot 8.00 uur. Gestart wordt vanaf het Koetshuys aan de Hoofdweg 96. Aanmelden is niet nodigen en deelname is gratis.