Virol in Scheemda opent Virol E-waste Academy

Virol in Scheemda opent opent donderdag de Virol E-waste Academy in Scheemda. De opening van deze bedrijfsschool, vanuit het project De Kansrijke Leerweg wordt verricht door gedeputeerde Patrick Brouns.

De Kansrijke Leerweg is één van de unieke werk-leertrajecten van de Virol E-waste Academy, waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid om vervolgens door te stromen naar een betaalde baan of vervolgopleiding.

De Virol E-waste Academy is één van de vijf bedrijfsscholen in de provincie. Het project wordt deels gesubsidieerd door de Provincie Groningen. Dankzij dit samenwerkingsverband tussen bedrijven, scholen en de overheid wordt ervoor gezorgd dat de mogelijkheid tot plaatsing van deze mensen wordt vergroot in diverse beroepsgroepen ofwel kansrijke banen.

Alles heeft waarde

Vanuit de overtuiging ‘alles heeft waarde’ biedt Virol verschillende innovatieve oplossingen om afval als product terug op de markt te brengen. Bij de Virol E-waste Academy demonteren medewerkers elektronisch afval waaronder computers en cv-ketels, waarvan de onderdelen worden gerecycled. Waardevol werk waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de circulaire economie. Daarnaast biedt de Virol E-waste Academy kansen aan mensen die al langere tijd buiten het arbeidsproces staan om verder te leren of aan het werk te gaan.

Circulaire economie

Anneloes Oldenburger, namens Virol E-waste: “Alles heeft waarde bij Virol. De Virol E-waste Academy is een mooi voorbeeld van circulaire economie. Minder grondstoffen uit de natuur, het duurzaam opleiden van mensen en het herplaatsen van mensen terug op de arbeidsmarkt. Door goed samen te werken met scholen, de overheid en bedrijven is het mogelijk om mensen met een passende opleiding terug te plaatsen op de arbeidsmarkt. De Kansrijke Leerweg is hier een uitstekend voorbeeld van.”

Brede samenwerking

Virol E-waste werkt binnen dit initiatief samen met scholen en gemeenten. Veel van deze gemeenten hebben te maken met relatief hoge aantallen langdurig werklozen met een bijstandsuitkering. Ondanks de aantrekkende economie laten de cijfers zien dat er een aantal Oost-Groninger gemeenten zijn, waar tenminste 1600 mensen langdurig werkloos zijn, terwijl de werkgelegenheid juist toeneemt.

Afhankelijk van gemeenten

De Virol E-waste Academy speelt hierop in door iedereen met gevoel voor techniek binnen deze groep perspectief te bieden, maar is hierbij wel afhankelijk van de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de instroom van deze mensen. Door deze mensen te motiveren en te begeleiden in een nieuw werk- en leefritme, moet dit bijzondere initiatief uiteindelijk leiden tot minder werkloosheid in de regio en meer technisch geschoolde mensen.

Net als veel andere technisch georiënteerde bedrijven in deze regio heeft Virol E-waste dringend behoefte aan mensen. Gezien de groeiende werkgelegenheid en de beschikbare opleidingsplekken binnen de Kansrijke Leerweg, zullen de contacten met de gemeenten en opleidingsinstituten verder geïntensiveerd worden, om zodoende alle openstaande posities te kunnen invullen.