Opening Ommetje Westerse Molen in 't Waar

Dit gebeurt door wethouder Laura Broekhuizen van de gemeente Oldambt en Geert Jan ten Brink, dijkgraaf van het waterschap Hunze en Aa's.

De Molenstichting wil met dit ommetje haar doelstelling voor het behoud van haar molens als cultureel erfgoed onder de aandacht brengen van een breed publiek.

Door samenwerking met Galerie Waarkunst in 't Waar, Fruitbedrijf Bosschaart in Noordbroek, de Nederlands-hervormde kerk in Nieuw-Scheemda en Routebureau Groningen kunnen mensen kennis nemen wat de regio te bieden heeft. De folder 'Ommetje Westerse Molen' is te downloaden via www.msmog.nl

Het programma start met een aantal toespraken bij Galerie Waarkunst. Daarna loopt men het ommetje van circa 7 kilometer onder begeleiding van een gids en doet men de vier 'stationnetjes' aan. Rond 16.00 uur zal de afsluiting zijn.