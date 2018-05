Klooster Reizen gekozen tot beste reisbureau van Groningen

Vakblad TravMagazine heeft maandagavond, tijdens een feestelijke gala-avond in het Rosarium in Amsterdam, de Provinciale winnaars van de verkiezing Reisbureau van het Jaar 2018 bekend gemaakt. Klooster Reizen in Winschoten is uitgeroepen tot beste reisbureau van Groningen.

De verkiezing Reisbureau van het Jaar heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het voortdurende proces van kwaliteitsverbetering. Reisbureaus nemen op vrijwillige basis deel aan de verkiezing en krijgen na afloop een rapportage over hun deelname toegestuurd.

Reisvoorstel

In de eerste ronde moesten de reisbureaus een reisvoorstel met de klantcommunicatie indienen. In de tweede ronde werd de deelnemers gevraagd een vragenlijst in te vullen. Hierna werden de reisbureaus getest met een mysterie call en mysterie mail. Gedurende de vierde ronde werden zij gevraagd deel te nemen aan een Battle in Europa Park én kregen zij bezoek van een mysterie shopper. In ronde vijf ontvingen zij bezoek van één van de juryleden van de verkiezing, waarbij een kritische blik op de kandidaten werd gelegd. Na deze juryronde, werden de twee beste reisbureaus per provincie door een vakkundige jury gekozen. Hieruit zijn de provinciale winnaars naar voren gekomen. De verkiezing kent dit jaar enkel provinciale winnaars om zich zo beter als winnaar in hun eigen regio te kunnen profileren.

Grote Waarde

Gerda Klooster, directeur van Klooster Reizen: “De verkiezing tot provinciaal winnaar is voor ons van grote waarde. Het is een erkenning voor de inzet van ons team en de hoge kwaliteit die wij als reisbureau uitdragen naar onze klanten. De verkiezing vergt de nodige inzet, maar dwingt je om de eigen organisatie kritisch onder de loep te nemen en de bedrijfsprocessen continu aan te scherpen."