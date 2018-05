Gemeente Westerwolde gaat voor een duurzame samenleving

Wethouder Harrie Brunen: “ Met deze visie willen we het mogelijk maken dat de toekomstige generaties op een duurzame wijze kunnen wonen, werken en leven in Westerwolde. Daarom vind ik het belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners meedenken overde toekomst van hun leefomgeving.”

Thema’s

Vooraf zijn er door de gemeente verschillende thema’s geformuleerd die betrekking hebben op Westerwolde. Tijdens de inloopbijeenkomsten en in de visie Duurzaamheid staan de volgende thema’s centraal:

• Duurzaam Wonen.

• Voedsel, landbouw en diversiteit.

• Duurzaam ondernemen.

• Duurzame energie (in het landschap).

• Duurzame gemeentelijke organisatie.

• Mobiliteit (vervoer) en infrastructuur.

Inloopbijeenkomsten

De gemeente Westerwolde organiseert drie inloopbijeenkomsten om informatie op te halen uit de samenleving. De bijeenkomsten vinden plaats op 5 juni in Bellingwolde, op 12 juni in Vlagtwedde en op 22 juni in Ter Apel. Iedereen is vrij om binnen te lopen tussen 17.00 uur en 22.00 uur. Speciaal voor agrariërs is een vragenhalfuurtje tussen 19.00 en 19.30 uur. Voor ondernemers tussen 20.30 en 21.00 uur.

Meer informatie op www.westerwolde.nl/duurzaamheid