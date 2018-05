Expositie 'Prins Willem van Oranje tot en met Prinses Amalia' bij Landgoed Westerlee

Landgoed Westerlee organiseert, in het kader van de herdenking van 450 jaar Slag bij Heiligerlee, een unieke expositie met portretten van ons Koningshuis: Prins Willem van Oranje tot en met Prinses Amalia.

In de voormalige paardenstal van het landgoed hangen sinds 2013 portretten van Koning Willem I tot en met Prinses Amalia. Er worden nu portretten toegevoegd van Prins Willem van Oranje-Nassau, zijn broers de Graven Adolf en Lodewijk (aanwezig bij de Slag bij Heiligerlee), zijn zonen de Stadhouders Prins Maurits en Prins Frederik-Hendrik en hun nazaten de Stadhouders Willem II, Willem II, Willem IV en Willem V. De laatstgenoemde was de vader van de latere Koning Willem I. Hiermee worden 14 generaties van het Huis van Oranje-Nassau tijdens deze tentoonstelling getoond.

Koninklijk Huisarchief

De afbeeldingen zijn beschikbaar gesteld door het Koninklijk Huisarchief in Den Haag en gedrukt op hoogwaardig display karton gemaakt in de fabriek in Oude Pekela van sponsor Solidus Solutions Board.

Gratis toegankelijk

Deze bijzondere expositie bij Landgoed Westerlee wordt op woensdag 23 mei om 14.40 uu geopend door Commissaris van de Koning René Paas. De expositie is gratis toegankelijk gedurende de herdenking van de Slag bij Heiligerlee van 23 tot en met 27 mei 2018. Na deze herdenking zullen de portretten een onderdeel zijn van de paardenstal die ook een officiële trouwlocatie is.