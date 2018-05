Eerste editie 'Dou mor normoal' op Camping Welwait

Dit festival, georganiseerd door Bewust Oost-Groningen, staat in het teken van ruiken, proeven, kijken, doen en dansen. De organisatie wil laten zien dat er van alles in beweging is op het gebied van bewustwording.

Het gaat onder andere over voeding, therapieën, streekproducten en yoga, maar ook over er leuk uit zien, kunst, duurzaamheid en plezier hebben.

Boer Geert

Er zijn kramen met onder meer natuurlijke make up, biologische tuinkruiden, keramiek, tweedehands boeken en schilderijen. Ook is Boer Geert er met zijn aardbeien.

Daarnaast zijn er ook workshops, lezingen, een foodtruck met seizoensgerechten, kan men een labyrint lopen en is er muziek van Tekke en Lucia met liedjes van nu en bekende songs van vroeger. Voor degene die liever in alle rust van de middag wil genieten is er harpmuziek van Mona.

Camping Welwait is gevestigd aan deA Reijnderstraat A 111 in Nieuwe Pekela. Het festival is van 13.00 tot 19.00 uur. Parkeren en entree aan de Beneden Polderweg (Volg de borden). De entree voor volwassen is vijf euro; kinderen van 7 tot en met 15 jaar betalen 2,50 euro.

Meer informatie

Meer informatie op www.bewustoostgroningen.nl