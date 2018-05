Presentatie Grootste Gehaakte Deken in Heiligerlee

De deken die in Heiligerlee wordt getoond, is onderdeel van de Grootste Gehaakte Deken Ter Wereld, een initiatief van Monique van der Hoek en Esmeralda de Vries. De deken wordt gepresenteerd in 2018, het jaar dat Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa is.

Doel is onder meer om in het Guiness Book of Records te komen. Het record staat op dit moment op 8.000 dekens. De teller moet op 10.000 staan, één grote lap deken die circa vijf voetbalvelden kan bedekken.

Meer op: https://hetstreekblad.nl/2017/07/08/veertig-dames-haken-mee-aan-grootste-gehaakte-deken-ter-wereld-fotos