Jeugdleden Vulpes Vulpes presteren goed op internationaal toernooi

Twee jeugdleden van schietvereniging Vulpes Vulpes uit Pekela hebben afgelopen weekend goed gepresteerd op The Classic Steel Challenge in Weert. Op dit internationale toernooi vielen de twee net buiten de prijzen.

Bram Rossingh werd achtste; Arjan Drok legde beslag op plek vijf. Gezien het hoge niveau, met veel topschutters uit binnen- en buitenland, een goede prestatie. Onder de deelnemers waren bijvoorbeeld ook Deense schutters, waar het kleiduivenschieten enorm populair is.

Arjan is, net als vorig jaar, uitgenodigd door de PCVN om in juli deel te nemen aan het wereldkampioenschap kleiduivenschieten met het landenteam in Saint Lambert, Frankrijk. Dit WK wordt gehouden van 12 tot en met 15 juli.

Open dag

Binnenkort houdt Vulpes Vulpes een open dag met heel veel activiteiten. Meer informatie op www.schietcentrum.nl