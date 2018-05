Gemeentesecretaris Herman Zwart vertrekt bij gemeente Westerwolde

Gemeente Westerwolde en haar gemeentesecretaris Herman Zwart hebben besloten hun samenwerking per 1 juni 2018 te beëindigen.

Na zorgvuldige afweging en in goed overleg is hiertoe besloten. Zowel Zwart als het college zijn van mening dat zij, ten aanzien van de gewenste koers van de nieuwe gemeente en de te volgen aanpak, niet in voldoende mate op één lijn zitten.

Op korte termijn wordt gezocht naar een geschikte interim-oplossing.

Gedurende de interim-periode gaat degemeente aan de slag met de definitieve invulling van de functie.