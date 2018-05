Gemeentebelangen Oldambt kiest voor constructief-kritische rol in oppositie

De nieuwe coalitie in de gemeente Oldambt, bestaande uit PvdA, SP, VVD en PvhN, ging maandagavond van start. Op de raadsagenda stond het coalitieakkoord ‘Anders maken we samen!’ In het coalitieakkoord wordt de nadruk gelegd op samenwerking.

Fractievoorzitter Ger Klein van Gemeentebelenagen Oldambt: “We vinden het jammer dat gekozen is voor een coalitieakkoord en niet voor een raadsprogramma. Dat raadsprogramma had tot stand kunnen komen met inbreng van alle raadsfracties, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen. Op deze wijze was het mogelijk geweest om gezamenlijk een visie over de toekomst van Oldambt te vormen. En de coalitie had hiermee meteen in de praktijk kunnen brengen dat het haar menens is met het samenwerken."

Niet dichtgetimmerd

Gemeentebelangen is overigens verheugd dat het coalitieakkoord niet volledig is dichtgetimmerd. Hierdoor biedt het de mogelijkheid om in samenwerking met anderen de verschillende thema’s nader in te vullen.

Klein: "We gaan er daarbij vanuit dat het college niet met uitgewerkte plannen de boer opgaat, maar daarvóór al het contact met de inwoners zoekt. Situaties zoals met het zonnepark in Finsterwolde moeten verleden tijd zijn. We zullen dan ook scherp in de gaten houden of het college de intentie tot samenwerken waarmaakt. Waar nodig zullen we aan de bel trekken."

Positieve punten

Het coalitieakkoord kent positieve punten, maar er zijn ook zorgpunten, stelt Gemeentebelangen. Zo heeft de coalitie bijvoorbeeld uitgesproken dat met belangstelling is kennisgenomen van het onderzoek van buurgemeente Westerwolde naar uittreding uit het SOOOG (Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen). Gemeentebelangen wil weten wat dit voor Oldambt betekent.

Verder wil Gemeentebelangen dat haast wordt gemaakt met het instellen van een onafhankelijke rekenkamer en dat alle onderzoeken die in het akkoord zijn aangekondigd – zoals het onderzoek naar de aanleg van snel internet – van een tijdspad worden voorzien.

Klein: "Dit geeft ons de mogelijkheid om richting het college de vinger aan de pols te houden. We staan daarbij de volgende lijn voor: constructief waar het kan, kritisch waar het moet."