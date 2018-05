Afscheidsfeest Lucas-ziekenhuis met oude beelden, muziek en kunstveiling

Winschoten

De verhuizing van het Ommelander Ziekenhuis naar het nieuwe gebouw in Scheemda is aanstaande. Voor Winschoten en omgeving betekent dat: afscheid nemen van het Lucas-ziekenhuis. De vrienden van het Lucas-ziekenhuis organiseren daarom voor 5 juli (20.00 uur) een feest in de hal van het Winschoter ziekenhuis, bedoeld voor donateurs, medewerkers en oud-medewerkers.