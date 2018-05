Acht tuinen open tijdens Velt Ecotuindagen

Acht ecologisch beheerde tuinen, verspreid over de provincie Groningen liggen, openen in weekend van 2 en 3 juni hun deuren voor publiek openen.

De tuineigenaren doen mee met de Ecotuindagen van Velt: de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor ecologisch leven, koken en tuinieren.

De deelnemende tuinen in Groningen zijn zeer divers. Zo is er een elfenbos te bewonderen met ruim 100 soorten ‘elfenbloem’, is er een voedselbos, een slingerpadentuin, wilde plantentuin, zijn er kruidentuinen en moestuinen, diervriendelijke tuinen en nog veel meer.

De deelnemende tuinen zijn:

Goemantuin , Goeman Borgesiuslaan 209, Groningen.

Kruidenhof De Linde, Boersterweg 32, Sint Annen.

Kristin's Kruiderij, Dirk Wierengastraat 79, Westernieland.

Jan Wilde een Tuin, Ontsluitingsweg 7, Westerlee (Oldambt).

Tuin van Ariadne en Willem, Tritonlaan 1, Wedde.

Groningen Natuurlijk, Dorpsstraat 22, Westerwolde.

Kwekerij Jacobs, Vijfde Dalweg 4, Vriescheloo.

't Mezennest, Ruiten A Kanaal West 16, Veelerveen.

Meer informatie op op velt.nu/ecotuindagen