Open dag en voorstellingen Kunstencentrum De Klinker

Het einde van het cursusjaar muziek-, dans- en theaterlessen is in zicht. Uiteraard laten de docenten van Kunstencentrum De Klinker graag zien wat hun pupillen het afgelopen cursusjaar hebben geleerd. In mei, juni en juli vinden er dan ook verschillende muziek-, dans- en theateroptredens plaats in De Klinker.

Familie, vrienden en andere liefhebbers zijn van harte welkom om deze voorstellingen te bezoeken. Naast voorstellingen en optredens waarin leden van het Kunstencentrum de hoofdrol spelen, is er op zaterdag 26 mei een open dag.

Voices of Pop

De individuele zangleerlingen van CT Heida trappen af met de jaarlijkse voorstelling ‘Voices of Pop’ op donderdag 17 mei in de Grote zaal. De leerlingen worden begeleid door een professionele band. Naast individuele zanglessen biedt de school ook diverse mogelijkheden tot samenzang. Kinderen tot 12 jaar kunnen zingen in het kinderkoor Zing & Swing. Deze lessen vinden op dinsdag omstreeks 16.00 uur plaats. Vanaf 18 jaar kun je meedoen met het Lunchkoor onder leiding van CT Heida. Het lunchkoor repeteert iedere dinsdag van 12.30 tot 13.30 uur. Het concert ‘Voices of Pop’ begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Kaarten kosten 7 euro en zijn te bestellen via de website indeklinker.nl/theater of aan de theaterkassa. Voor meer informatie: 0597-700270 (optie 3: Kunstencentrum).

Open dag

Zaterdag 26 mei opent het Kunstencentrum in Cultuurhuis De Klinker van 13.00 tot 16.00 uur haar deuren voor nieuwe leerlingen muziek, dans en theater. Wie interesse heeft, mag uiteraard komen kijken, meedoen of luisteren. Het Kunstencentrum bevindt zich op de tweede verdieping van het Cultuurhuis, maar tijdens de open dag vinden door het hele gebouw activiteiten plaats. Zo zijn er in de foyer optredens van muziekensembles, balletdemonstraties en theaterworkshops waar je zonder inschrijving aan mee kan doen. De Rabozaal staat in het teken van het Slagwerk.

Op de tweede verdieping staan de deuren van de leslokalen open. De docenten bieden er de gelegenheid om de instrumenten gitaar, bas, accordeon, dwarsfluit, piano, keyboards, zang, viool, koper, blokfluit, hobo, klarinet en saxofoon eens te proberen. Daarnaast geven ze informatie over hoe je een instrument kan leren spelen. In de dansstudio is een openbare les van het Theater-lab vanaf 13.45 tot 14.30 uur. Aansluitend toont dansdocente Ina Possel de mogelijkheden bij ballet.

Optreden vioolleerlingen

Na de open dag is het de beurt aan de vioolleerlingen van muziekdocente Annemieke van Walsum om op te treden. Zij treden op woensdag 30 mei op. Ditmaal is het concert in de Rabozaal om 19.15 uur. De entree is dan gratis.