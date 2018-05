Lucas en Gea zetten zich in voor meer AED's in Oost-Groningen

Lucas en Gea, die onlangs hun 49e single (Het komt je toe) hebben uitgebracht, geven zondag 3 juni een concert op het Bastionplein - bij de COOP - in Bad Nieuweschans, aanvang 14:00 uur. Met dit optreden willen Lucas en Gea aandacht vestigen op het initiatief om meer AED-apparaten in de buurt te krijgen.

Gea is zelf gediplomeerd EHBO’er en weet uit ervaring hoe belangrijk deze levensreddende apparaten zijn.

“Wist je dat er elke week zo’n 300 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis krijgen? De meeste hartstilstanden vinden bovendien plaats in een woonwijk. De overlevingskans stijgt aanzienlijk als er direct hulp verleend kan worden. Daarom is een AED in onze buurt belangrijk. Met een AED in de buurt vergroten we de kans dat iemand een hartstilstand overleeft. Ik vind dat heel belangrijk en zet me daarom graag in om onze eigen BuurtAED te realiseren”, aldus Gea.

Het concert van Lucas en Gea is gratis toegankelijk, maar het wordt op prijs gesteld om een donatie te geven, om in de dorpen in Oost-Groningen meer van deze apparaten te kunnen plaatsen. Een apparaat met meldingssysteem kost inclusief behuizing zo’n 2600 euro.

Wie tijdens het optreden een donatie doet van 10 euro, ontvangt een verzamel-CD van Lucas en Gea met andere artiesten.