Koffieconcert Marlene Bakker in Veelerveen

De uit Smeerling afkomstige Groningse zangeres Marlene Bakker geeft zondag 27 mei een koffieconcert in Ons Noabershoes in Veelerveen, aanvang 11.00 uur.

Met haar uitvoering ‘Wondern van mien see', een Groningse vertaling van Adele’s ‘Hometown glory' werd Bakker door het grote publiek opgemerkt. Ze is trots op haar dialect en besloot een Groningstalige plaat op te nemen. Het resultaat is het debuutalbum ‘RAIF’, dat op 8 maart is gereleased in het Grand Theatre.

Roots

Voor het lied 'Waarkhanden' ontving ze de Bosklopper Bokaal voor het beste Groningstalig lied van 2017 en de single bereikte een nummer 1 notering bij RTVNoord. ‘Waarkhanden’ gaat over terug gaan naar je roots na lang te zijn weggeweest. Heimwee en angst om terug te keren zijn vermengd in dit lied waarbij je kan concluderen dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

"Ik vind Westerwolde magisch, er hangt historie in de lucht en ik voel me verbonden met het gebied. Vooral in Waarkhanden komt dit terug."

Kaarten

Zondag 27 mei is Bakker, samen met Bernhard Gepken en Arjen de Bock, te zien en te horen in Ons Noabershoes aan de Scheidingsweg 20 in Veelerveen. De entree is tien euro. Kaarten zijn te reserveren via info@veelerveen.eu of via de beheerder van Ons Noabershoes, telefoonnummer 06-51596817 (na 18.00 uur: 0597541488).