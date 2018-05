Jenn.B sluit bluesseizoen bij café Carambole af

Jenn B. (Jennifer Bomert) timmert al jaren flink aan de weg. Deze zangeres klinkt - volgens insiders - als de ultieme kruising tussen Koko Taylor, Janis Joplin en Sass Jordan.

Ze wordt bijgestaan door Egbert Knol (guitar), Erik Leuverink (bass), Bren Geerlings (drums) en Geert Meuffels (keyboard).

In de muziek van de band klinken invloeden door van bands als Red Devils, Led Zeppelin en The Hoax.

Het concert is georganiseerd in samenwerking met Stichting Oldambtblues. De entree bedraagt 7,50 euro; dit is inclusief hapjes uit eigen keuken.



In de maanden juni, juli en augustus zijn er geen bluesmiddagen; het nieuwe seizoen begint op zondag 30 september.