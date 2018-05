Dammascotte Pinky komt naar Dag van het Park in Winschoten

Het Stadspark in Winschoten staat zondag 20 mei van 13.00 uur tot 17.00 uur in het teken van de Dag van het Park. Ook Damclub Winschoten is aanwezig. Zij neemt dammascotte Pinky mee.

De Dag van het Park is in 2005 in het leven geroepen door de ANWB, waarbij zo’n 60 Nederlandse gemeente hun steentje aan bijdroegen. Van oorsprong was het bedoeld een positieve aandacht te vragen voor het groen in de stad. Vanaf het begin nam de toenmalige gemeente Winschoten de plaatselijke (sport) verenigingen in de arm om hun sport te promoten in het Rosarium met het achterliggende stadspark.

Dit groeide de laatste jaren uit tot een evenement met zo’n 35 sportclubs uit de hele gemeente Oldambt. Alle activiteiten zijn vanaf dit jaar echter verschoven naar het Stadspark.

Damclub Winschoten

Damclub Winschoten maakt wederom gebruik van het demonstratiebord van 3 bij 3 meter om als 'publiekstrekker' aandacht te vragen voor de damsport. Daarnaast staat een kraam waar met 'gewone' damborden in alle rust een partijtje kan worden gespeeld. De aanwezige crew is uiteraard bereid alle ins en outs omtrent het dammen inzichtelijk te maken.

Pinky de pinguïn

Met de komst van dammascotte Pinky naar Oost-Groningen, haalt Winschoten een primeur in huis. Om de damsport onder de jeugd te promoten heeft de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) begin deze eeuw Pinky in het leven geroepen. Deze vrolijk ogende pinguïn, met een buik als dambord, trekt vooral op dit soort evenementen veel aandacht.

Daarnaast heeft Pinky een eigen website, namelijk DamZ.nl, waar op een speelse manier uitleg wordt gegeven aan de spelregels voor het dammen.