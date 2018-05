Combinatieteam HCW/Eemsmond Heren 1 op stoom

Gezien de hoge temperaturen werd vooraf besloten om vier kwarten te spelen met veel waterpauzes tussendoor. De hitte had ook een effect op de start van de wedstrijd: voorzichtig van beide kanten. HCSO, laatste in de competitie, had duidelijk geen zin in een afstraffing en hield de gelederen gesloten. HCW/Eemsmond kreeg wel kansen maar behalve de openingsgoal van middenvelder Youri van Leeuwen viel met name op het aantal gemiste kansen.

In het tweede kwart hetzelfde beeld: rommelig spel en veel gemiste kansen. De vleugel werden te weinig bediend en de spitsen zochten te weinig te combinatie. Het jonge talent Bram Bijmolt vond wel het net en spits Martijn Broekhuizen scoorde vlak voor rust nog de 3-0.

Andere afspraken

In de tweede helft was duidelijk dat HCW/Eemsmond andere afspraken had gemaakt over de speelwijze, met name voorin. Met vloeiend aanvalsspel over de vleugels werd HCSO steeds meer overklast. In de circel werd meer rust genomen in de combinatie en het afwerken. Een doelpunten regen was het gevolg met totaal vier goals voor Bram Bijmolt en vijf voor spits Martijn Broekhuizen. Mario Afman, in zijn debuutwedstrijd, en Marijn Metzlar complementeerden het rijtje doelpuntenmakers. Achterin werd ongelukkig nog 1 goal weggegeven waardoor de eindstand op 12-1 uitkwam.

Goede zaken

Met deze score deed HCW/Eemsmond zeer goede zaken in de competitie. De concurrenten om de plekken 4 en 5 (Sneek en Meppel) verloren en daarmee lijkt in elk geval de vijfde plek een zekerheid. Het gat met Meppel (nummer 6) is nu 3 punten. Meppel heeft daarnaast 2 wedstrijden meer gespeeld. Met nog vier wedstrijden te gaan lijkt plek 4 het hoogst haalbare; dat moet dan op 3 juni bereikt worden in een direct duel met Sneek, thuis bij HCW/Eemsmond.