Vijfde editie Atelierroute De Beetse-Ter Borg

Op de zeven kilometer lange route, stellen de locatiehouders hun ruimte beschikbaar voor de vele kunstenaars die zich inmiddels hebben ingeschreven. Er is bij het inrichten en verdelen van de plaatsen kritisch gekeken naar een mooie balans in het laten zien van kunst en kunstnijverheid. Ook is een evenwichtige verdeling tussen ervaren kunstenaars en beginnende van belang, zodat het werk van iedereen recht wordt gedaan.

Tussen het startpunt, informatiecentrum De Noordmee, en het eindpunt, het kerkje in Sellinger Beetse, is er onder meer veel schilderkunst, kunstwerken met glas, raku stoken, mandala’s en beeldhouwkunst te bewonderen.

Alle locaties zijn op beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur gratis toegankelijk. De route is bij uitstek geschikt om te wandelen of te fietsen. Informatie over de kunstenaars en de route zijn te vinden op http://www.atelierroute-debeetse-terborg.nl/ Het kaartje van de route kan uitgeprint worden.