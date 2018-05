Speciaal boek 'De dag en het monument in Heiligerlee' uitgebracht

Klaas Haan uit Heiligerlee is al jaren bezig met onderzoek naar de Slag bij Heiligerlee. Onder andere verdiepte hij zich in de precieze plek waar de Slag plaats vond. Nu komt er een boek van hem uit over deze veldslag: De dag en het monument in Heiligerlee.

Na jarenlang onderzoek wist Haan de veldslag te reconstrueren en kan hij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vertellen waar het strijdtoneel zich afspeeld. Op een kaart in het boek zijn oude en nieuwe kaartlagen gecombineerd om de locatie af te kunnen beelden. Ook zijn er in het boek veel oude illustraties en mooie foto's te bewonderen. Dit en veel meer informatie is te vinden in het boek dat vanaf 22 mei te koop zal zijn in het museum in Heiligerlee.

Inval

Er zijn vele publicaties over de Slag bij Heiligerlee verschenen. In deze uitave is gekozen voor een beschrijving van de inval van het opstandelingenleger van Lodewijk van Nassau in de provincie Groningen. De militaire bewegingen van alle partijen werden beschreven. Tot en met de confrontatie bij het klooster in Heiligerlee. Het zwaartepunt ligt dan ook bij die slag.

Klaas de Haan zal op 22 mei zelf in het museum aanwezig zijn. Er is dan een reünie voor huidige en oud-inwoners van Heiligerlee en Westerlee. Bezoekers met oude foto's van één van beide dorpen worden daar door hem gescand.

Paperback

De paperback van Haan over de Slag kost 7,95 euro. Het boek is in samenwerking met stichting De Twee Lee's, ter ere van het 450-jarige jubileum van de Slag, uitgebracht. In dezelfde week vindt ook het evenement Slag bij Heiligerlee 2018 plaats.