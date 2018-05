Een kijkje nemen achter De Graanrepubliek 2.0

De leden van de coöperatie nemen de bezoekers mee in de ontwikkelingen, vorming en inrichting van de oude locomotievenloods (oftewel De Oude Remise) aan de Oudezijl 1 in Bad Nieuweschans.

Op Tweede Pinksterdag is de Graanrepubliek 2.0 en de LocLoods1877 horeca open tussen 14.00 en 17.00 uur. Er worden rondleidingen gegeven rondom het gebouw en het terrein, men kan kennismaken met de pasta (ravioli) van Pasta Nobile en diverse Groninger bieren en Hooghoudt. De middag wordt muzikaal ingevuld met live-muziek van het duo Onland.

Operationeel

Over een aantal maanden zal in het gebouw een mouterij, brouwerij, distilleerderij, pastamakerij, bakkerij en de productie van havermout, graanvlokken en muesli operationeel zijn. Naast het bekijken van de producte, kunnen er producten worden geproefd en gekocht in de LocLoods 1877, het horecagedeelte van de Graanrepubliek 2.0, en in de winkel. Ook zullen er op termijn diverse workshops gegeven gaan worden, zoals bijvoorbeeld het malen van graan en het maken van zijn of haar eigen havermout.

Zomerseizoen

Het horecagedeelte van de Graanrepubliek 2.0, LocLoods1877, is gedurende het zomerseizoen iedere zondagmiddag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.