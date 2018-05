Programma 450 jaar Slag bij Heiligerlee is bekend

Nog maar enkele weken en dan is het zo ver, de Slag bij Heiligerlee 2018. Inmiddels is het programma helemaal bekend.

Vele vrijwilligers zijn de afgelopen periode druk bezig geweest met de voorbereidingen; momenteel worden de laatste loodjes uitgevoerd. Het betreft een eenmalig evenement met als apotheose twee nagespeelde veldslagen, compleet met kanonnen, paarden en vele honderden re-enactors uit heel Europa.

Het evenement is van 22 tot en met 27 mei. Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de slag bij Heiligerlee plaatsvond. Hiervoor hebben de twee dorpen, Heiligerlee en Westerlee, verenigd in de stichting De Twee Lee's dit evenement voorbereid.

Programma

450 Jaar Slag bij Heiligerlee begint op dinsdag 22 mei met een reünie en een klokgieting. Daags erna is de opening van een speciale tentoonstelling en het luiden van de nieuwe klok. Daa naast is er een herdenking bij het monument waarbij onder andere de Commissaris van de Koning René Paas aanwezig is.

In het weekend van vrijdag 25 mei tot zondag 27 mei zijn er op het festivalterrein verschillende activiteiten met onder andere een historisch festival, een kinderprogramma en straattheater. Er is onder meer het muziektheater 'Nunq aut Nunquan' en optredens van Vive les Gueux, Rapalje, Haillander en LEIN5. Ook kunnen bezoekers een kijkje nemen in het kampement van de re-enactors. Op de zaterdag en de zondag wordt 'de Slag' nagespeeld.

Website

Voor de tijden, entreeprijzen en alle details van het programma, zie de website www.slagbijheiligerlee2018.nl