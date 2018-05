Hilarische rampenoefening in Rhederbrug

De 45e editie van het Hemelvaartsfeest in Rhederbrug beleeft vandaag haar slotdag. Op het programma stond 's middags een rampenoefening met een duikploeg en tal van brandweerkorpsen uit onder meer Papenburg, Aschendorf en Bellingwolde.

De hulpdiensten rukten massaal uit naar een ramp met een vliegtuig. Even verderop waren twee auto's op elkaar geknald. De slachtoffers, waarvan een aantal in het water was beland, waren er slecht aan toe.

Een serieuze aangelegenheid, zo op het eerste gezicht, ware het niet dat de speaker van dienst er een luchtig tintje aan gaf. Sterker nog, het werd een hilarische aangelegenheid.

Het begon al met het voorstellen van 'onze wethouder en eerste loco-burgemeester Gina Luth'. Giny Luth wenste vervolgens iedereen veel plezier.

De speaker nam haar woorden waarschijnlijk iets te letterlijk. Het duikteam werd bijvoorbeeld fijntjes geattendeerd op een drenkeling. "Hé, volgens mie drieft doar nog aine."

Een getuige van de ramp die - helemaal overstuur - repte over de vele gewonden, het bloed, de vliegtuigcrash en de paniek, kreeg van de speaker (waarschijnlijk) ook niet de respons waar ze op rekende. "Joa, 't is wat."

Maar de kers op de taart was toch wel het onderonsje met een Fahrzeugleiter.

"Was sind Sie?"

"Ich bin Fahrzeugleiter", antwoordde de man.

"Ah, Führer."

Een pijnlijke stilte viel....

Foto's Arjan Brondijk