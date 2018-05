Erwin de Vries en Brassband Elad in Oostwold

De Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold organiseert voor vrijdag 25 mei om een concert met de Groninger troubadour Erwin de Vries en Brassband Elad uit Muntendam, aanvang 20.00 uur. Het concert vindt plaats in de hervormde kerk aan de Kerksingel 17 in Oostwold.

Elke Groninger kent Erwin de Vries. Zijn markante, wat rauwe geluid in combinatie met zijn mooie poëtische teksten maken hem tot één van de meest geliefde zangers in het Groninger taalgebied. Zijn recente cd 'De Noodzoak' werd door critici zeer goed ontvangen. Onlangs mocht hij tijdens het Koningsdagconcert nog optreden voor de koninklijke familie.

De christelijke Brassband Elad geeft regelmatig concerten in de regio. Recent traden zij op met trompettiste Melissa Venema en de Urker Mans Formatie. Het orkest neemt regelmatig deel aan concoursen en festivals. Sinds 2014 staat ze onder leiding van dirigent Gosse Reijenga.

Erwin de Vries en Brassband Elad zijn op 25 mei solo én gezamenlijk te horen.

Kaarten

Kaarten kosten 10 euro per stuk en zijn in Oostwold te koop bij café De

Twee Oldambten, Kapsalon Harma en RegioBank & hpkorte voor geld en goed, en in Muntendam bij ABF Verzekeringen (Middenweg 174). Ook via stichtingbkeo@yahoo.com zijn kaarten te bestellen.

Informatie

Actuele informatie over het concert op www.kerkelijkerfgoedoostwold.nl