Stein en Vlin Rietema uit Westerlee in honkbalselectie Noord

Stein Rietema en zijn zus Vlin Rietema, ooit begonnen bij WHSC, maar nu spelend voor Caribe in Groningen, zijn ook dit jaar weer geselecteerd om Noord-Nederland te vertegenwoordigen op het Nederlands Kampioenschap Little League. Het NK Little League wordt gespeeld op 19, 20 en 21 mei in Almere en Huizen.

Er wordt gespeeld in vier leeftijdscategorieën: de Littles, de Intermediates, de Juniors en de Seniors. Noord-Nederland doet met drie teams mee aan het NK. De Noordelijke teams worden samengesteld uit talentvolle spelers uit de provincies Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel. Hiervoor zijn kinderen van elf honkbalclubs uitgenodigd om deel te nemen aan drie try-out-trainingen waarna een selectie plaats vond. De selectie traint vervolgens nog vier keer met elkaar.

Ook dit jaar vonden de trainingen weer plaats in het centraal gelegen Assen. Zes coaches van verschillende clubs verzorgen met veel enthousiasme de Little League trainingen. Tijdens het NK zullen er nog drie coaches toegevoegd worden aan het coachteam.

Vlin Rietema

Voor de 12-jarige Vlin Rietema is het haar tweede keer dat ze deel uitmaakt van de Noordelijke honkbal selectie. Vlin is catcher in het Aspiranten team van Caribe uit Groningen. Hoofdcoach van de Littles is Carlton Hoyer, trainer en speler bij Caribe. Hij wordt geassisteerd door Max Kamp, speler bij de Bedrocks uit Emmen.

Stein Rietema

Voor Stein Rietema van 15 jaar is het vanwege de verlaging van de Little League leeftijd zijn vijfde en tevens laatste NK. Hij komt uit in de Senior League. Stein is pitcher en catcher in het Junioren team van Caribe. Hoofdcoach van de Seniors is Rick Spanjer, trainer en speler bij Caribe. Tijdens de trainingen is Arthur Lugtmeijer van HCAW zijn assistent. Arthur zal tijdens het NK vervangen worden door Kevin Vording, speler en trainer bij de Bedrocks. De coaches van de Juniors zijn Armando

Davelaar en Frank Ebbelink, trainer en spelers bij Blue Hawks uit Zwolle.

Little League

Little League is een internationaal programma voor jonge honkballers en softbalsters tussen 11 en 16 jaar. Nederland is ingedeeld in tien speelregio’s. Dit jaar nemen 44 teams deel aan het NK. De winnaars van het NK plaatsen zich voor het Europees Kampioenschap Little League. De Europese kampioenen mogen naar de Verenigde Staten voor de World Series.