Voetspecialist van FitFwd bij Schoenmaker Schriemer

Een voetdeskundige van FitFwd brengt donderdag 24 mei een bezoek aan Schoenmaker Schriemer in de Langestraat 51A in Winschoten. Gedurende deze dag zal hij mensen met voetklachten te woord staan.

Er wordt gratis een voetafdruk gemaakt en heldere tekst en uitleg gegeven over de werking van de Fuβelastic-steunveer, een Duitse ontwikkeling.

De Fuβelastic-steunveer is een vervanging van de klassieke steunzool. In tegenstelling tot de rationele steunzool, die vaak hard en statisch is, heeft de Fuβelastic-steunveer een verende werking. Deze activeert de bloedsomloop, sterkt de spieren aan en maakt de zenuwblokkade’s vrij. Het dagelijks elastisch verend op natuurlijke wijze lopen zonder vermoeidheid en pijnlijke voeten wordt hierdoor bevorderd.

Grote opmars

In de afgelopen 25 jaar heeft de Fuβelastic-steunveer een grote opmars gemaakt in Europa en Amerika onder mensen met voetklachten en de daaruit voortvloeiende rugklachten. De Fuβelastic-steunveer kan 90 tot 95 procent van de mensen daadwerkelijk helpen, zo wordt gesteld. "De veer verbetert op buigzame wijze de stand en corrigeert de voetholte. De gevoelige voorvoet wordt extra door het corrigerende kussentje ondersteundwaardoor de voet weer natuurlijk kan afrollen. De pijn neemt door deze behandeling af en de banden en spieren worden weer krachtiger. Ook wordt door het verende effect bij iedere stap de totale voetvlakte gemasseerd wat een goede doorbloeding bevorderd. Bijkomend voordeel van de Fuβelastic-steunveer is het handzame formaat, doordat hij zo dun is als een bankpasje past hij in bijna iedere schoen."

Mensen met voet, knie, heup en rugklachten kunnen zich uitvoerig laten informeren over deze Duitse uitvinding. Het advies van de specialist is geheel kosteloos en verplicht de klant tot niets.

Afspraak maken

Een afspraak maken kan via 0597-415769. Kijk voor meer informatie op

www.fitfwd.com