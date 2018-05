Nieuw in Winschoten: Dansschool The Legacy

Dansschool The Legacy vindt vanaf 1 juni onderdak bij Sportcentrum Nico Jager aan de Bovenburen in Winschoten. Hiermee opent The Legacy haar vijfde vestiging, naast vestigingen in Delfzijl, Hoogezand, Siddeburen en Appingedam.

Topdanseres Desiree Hiele verzorgt de lessen in Winschoten. Zij is gespecialiseerd in streetdance/hiphop.

Desiree staat in nauw contact met Cheryl Tualena die haar sporen in de danswereld ruimschoots heeft verdiend! The Legacy levert al geruime tijd de cheerleaders bij Donar en heeft met de dansschool verschillende nationale maar ook internationale prijzen behaald.

So What

Het team So What is bijvoorbeeld twee keer Europees kampioen geworden en in 2015 negende op het WK in Orlando, Florida. Dansschool The Legacy heeft meerdere streetdance/hiphop-teams die in de top 3 van Nederland staan.

Dansshows

Thet Lecancy Winschoten zal niet alleen recreatie lessen draaien, maar zich ook gaan focussen op wedstrijden en dansshows. Hiervoor zullen speciale selectie teams worden samen gesteld. Op de Facebookpagina (Dansschool The Legacy) is veel informatie te vinden over hun activiteiten.

Interesse? Kom langs voor een gratis proefles.