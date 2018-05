Inloopavond over wegwerkzaamheden N365 in Alteveer en Onstwedde

Er wordt dinsdag 15 mei tussen 17.00 tot 20.00 uur een inloopavond gehouden over de werzaamheden op de N365 in Alteveer en Onstwedde in dorpshuis De Drijscheer in Alteveer.

Tijdens de bijeenkomst zijn er mensen van de provincie Groningen aanwezig om vragen te beantwoorden en uitleg te geven over de van maandag 4 (6.00 uur) tot en met vrijdagmiddag 8 juni (18.00 uur) geplande werkzaamheden.

In deze periode is het af en toe niet mogelijk om met de auto op zijn of haar oprit of vóór het huis te parkeren.

De N365 is tussen de aansluiting N366/Alteveer en de rontonde Dorpsweg/Luringstraat in Onstwedde gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer wordt via routeborden omgeleid.

Werkzaamheden

In de schoolzone in de bebouwde kom van Alteveer wordt de middenstrook van grijs graniet vervangen. Dit naar aanleiding van klachten over geluidshonder.

In Onstwedde wordt de tussenlaag en de kleilaag binnen de bebouwde kom vervangen. Dat gebeurt bij de Luringstraat tussen de aansluiting Verlengde Luringstraat en de Dorpsstraat, en bij de rotonde bij de aansluiting Dorpsstraat/Luringstraat.