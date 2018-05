Esway Atelier Concert met Henriëtte van Dijk

Henriëtte van Dijk Speelt zondagmiddag 20 mei in het schildersatelier van Geert Schreuder aan de Esweg te Onstwedde. Ze brengt het programma ' Different Worlds'. Het Esway AtelierConcert begint om 15.00 uur.

Henriëtte brengt een programma met bijzondere liedjes in het Engels in het Engels, Nederlands en Zuid-Afrikaans, soms melancholisch, soms vrolijk, altijd uit het leven gegrepen met persoonlijke boodschappen.

“Zolang als ik me kan herinneren zing ik. Er zijn jaren geweest dat ik meer zong dan sprak. Het is voor mij als ademen, lachen en huilen. Ik zong altijd, op straat in de tunnels of op de fiets. Mooie klanken en melodieën betoveren mij. Men zegt dat mijn muziek warm, melodieus en expressief is. Mijn teksten gaan onder andere over de liefde, vrijheid en respect.”

Bezetting

Henriëtte van Dijk ( zang, gitaar, piano), Martin Caron, Alex de Bruin en Joice Onderstal.

Kaarten

Het schildersatelier is aan de Esweg 9 in Onstwedde, info@geertschreuder.nl of 0599 331731. Een kaartje kost 12 euro. Reserveren is raadzaam.