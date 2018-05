'Nooit meer hooibrand dankzij Finse vinding'

Brand door hooibroei kan voltooid verleden tijd zijn. Een vinding van het Finse bedrijf Quanturi waarschuwt boeren en andere dierhouders automatisch per sms als de temperatuur in hooibalen te hoog wordt.

Haytech heet het nieuwe en draadloze alarmeringssysteem. Sondes in het hooi meten elk uur de hooitemperatuur. De gebruiker kan de meetgegevens aflezen in de computer, op de tablet of de telefoon. Bij te hoge temperaturen krijgt hij of zij op de mobiele telefoon een waarschuwings-sms, waardoor er direct maatregelen kunnen worden getroffen om product- of brandschade te voorkomen.

Agentschap voor Nederland

Yke Roelevink heeft het agentschap voor Quanturi in Nederland. Hij verkoopt de systemen vanuit Lemmer, waar hij kantoor houdt. Roelevink legt uit dat bij het maken van balen met een te hoge vochtigheid snel broei kan optreden. "De bacterie- en schimmelvorming die dan ontstaat, vormt een gezondheidsrisico voor de koeien, maar met name ook voor paarden, schapen en geiten. En in het ergste geval stijgt de temperatuur dermate dat de boel in de brand vliegt."

Broeivrij hooi verkopen

Een bijkomend voordeel van Haytech is dat het alle temperatuurmetingen registreert en analyseert. "Zo bewaak je de kwaliteit van het hooi niet alleen continue, maar kun je naar kopende partijen ook duidelijk aantonen dat er nooit broei in de balen heeft gezeten", vertelt Roelevink.

De kosten voor een Haytech-basissysteem bedragen 650euro. Daarvoor krijgt de gebruiker alle benodigde apparatuur, 10 draadloze temperatuursondes en een gratis alarmservice-abonnement voor twee jaar. Het bereik is 500 tot 1.000 meter, afhankelijk van obstakels in het landschap.

