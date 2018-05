Klots - Verward (column David Stolk)

De Haagse politie sprak van een verwarde man. Door de menig populist werd er direct gedacht aan een terroristische aanslag. Een verwarde man met een terroristische inslag. Of is dat nog niet uitgevonden? Ben je als terrorist toch niet sowieso in verwarde toestand? De afgelopen week zag en hoorde ik veel waar ik een verwarde toestand bij dacht.

Bij het ter perse gaan* van deze krant weten wij of onze Waylon de finale heeft gehaald. Waylon had enigszins moeite met de berichtgeving van sommige kranten. Ik zag hem uitleg geven aan een Iphone-journalist van het AD. Dat kwam bij mij ietwat verward over. Door zijn boycot droomde ik mijn kans schoon. Ik zag mij al naar Lissabon gaan. Als kundig verslaggever van deze krant. Daar kan hij niets tegen hebben. Goed, hij heeft een keer een theaterconcert afgezegd, maar dat is voor hem dagelijkse kost.



Winschoten is weer een festival rijker. Het bevrijdingsfestival. Hier geen rondvliegende artiesten en fuck-roepende rappers, maar een ratjetoe aan regionale acts. De locatie, het weer en de organisatie waren op hun best. Van sommige acts raakte ik zelf wat verward. In de zogenaamde huiskamertent volgde het ene rariteitenkabinet op de andere. Een man in half ontbloot bovenlijf riep van alles in een microfoon, je struikelde over de zichzelf-erg- serieus-nemende singer-songwriters en een handvol dichters bejubelde de vrijheid in onsamenhangende zinnen. Anders. Als klap op de vuurpijl werd de nieuwe stadsdichter gepresenteerd. De afgelopen paar jaar werd deze eervolle taak uiterst kundig en creatief ingevuld. De kiesmannen (of hoe werkt zoiets) besloten voor de komende jaren een andere weg in te slaan. Er is gekozen voor een exoot. Die rare geluiden uit ongebaande paden produceert.

De komende vier jaar is het motto van de nieuwe gemeentelijke coalitie; ‘Anders maken we samen.’ Daar raakte ik weer door in verwarring. Ik heb het motto een paar keer gelezen en de zin is mij nog niet helemaal helder. In eerste instantie dacht ik dat er een woord was vergeten. Wellicht was ‘het’ vergeten tussen we en samen. Dan snap ik het. Omdat geen van de partijen een absolute meerderheid heeft behaald, moest er een coalitie worden gemaakt. De PvdA-voorvrouw zou tegen haar beoogde partners hebben gezegd: ’Anders, maken we het samen?’

In mijn glazen bol hoef ik niet te kijken om te voorspellen dat Waylon in de halve finale strandt. De man is een dergelijke verwarde toestand met een nog een meer verwarrende act om zich heen dat menig jury hier niets mee kan. Zero points. Ik ben enigszins verward geraakt. Wat moet ik zien als serieus? Als waarheid? Een man die een aantal moorden pleegt. Verward? Terrorist? Waylon die elke plank misslaat? Diva? Of is dat de Outlaw in ‘em? De nieuwe coalitie, die een rare zin als motto heeft bedacht. Bewust? Een doordenker? Of gewoon hulp gehad van de nieuwe stadsdichter. Ik blijf voorlopigbinnen, anders krijg ik terroristische neigingen.

Noot voor de jeugd

*ter perse gaan: het daadwerkelijk drukken van een krant. Een artikel in een krant is een soort Instagram bericht maar op echt papier. Sommige mensen knippen dit uit (mijn schoonmoeder) en hangen het als een schilderijtje op. Een schilderij is een soort screenshot maar dan met een interpretatie van de kunstenaar.