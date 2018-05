Presentatie Margreet de Heer, maker van de strip De Slag bij Heiligerlee, in gelijknamig museum

Op 23 mei presenteert Margreet de Heer, maker van de strip De Slag bij Heiligerlee, presenteert zich op woensdag 23 kei in het museum in Heiligerlee. Dit zal gebeuren aansluitend op het Herdenkingsprogramma ter gelegenheid van de viering van 450 jaar Slag bij Heiligerlee.

Margreet woont en werkt in Amsterdam. Sinds oktober 2017 is zij Stripmaker des Vaderlands. Een van haar speerpunten is het promoten van strips in het onderwijs. In samenwerking met het museum Slag bij Heiligerlee is deze strip tot stand gekomen.

Stichting De Twee Lee’s, organisator van 450 jaar Slag bij Heiligerlee, gaat ervoor zorgen dat alle leerlingen van groep 7,8 van de basisscholen in Heiligerlee en Westerlee een gedrukt exemplaar van de strip krijgen en een klassenposter op A3 formaat.

Voor meer informatie: www.stripmakerdesvaderlands.nl