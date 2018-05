Night Hunt, jacht op jong gitaartalent en kickstart voor elke muziekcarrière

Jong gitaartalent betreedt op zaterdag 7 juli het podium in Veendam. Op het Museumplein vindt dan voor de derde keer de Night Hunt plaats. Deze talentenjacht voor jong gitaartalent vindt plaats op de middag voorafgaand aan de Night of the Guitars.

De eerste twee winnaars van de Night Hunt - Martijn (2016) en Luuk Doddema (2017) - bewezen: de Night Hunt is een kickstart voor elke jonge muziekcarrière. Zij verzorgden inmiddels meerdere optredens en timmeren hard aan de weg als muzikanten. “Ook voor het publiek is het prachtig”, zegt Albert Boddema namens de organisatie van de Night Hunt. “Want wat is er nou leuker dan op zaterdagmiddag te kijken naar jonge gitaristen die het dak eraf spelen?”

Talentenjacht

Tijdens de Night Hunt strijdt jong gitaartalent - tot en met 20 jaar - om een prachtige hoofdprijs: een semi-akoestische Eastman gitaar, beschikbaar gesteld door LEO Music & Audio in Stadskanaal. En voor alle deelnemers ligt er een mooi aandenken klaar,. ,,Natuurlijk is de gevestigde orde de basis van de Night of the Guitars’’, zegt Boddema. ,,Maar daarnaast willen wij ook jong talent een podium bieden. Kijk naar verschillende festivals en muzikale evenementen en je verbaast je erover hoeveel muzikaal talent hier rondloopt. Jonge gasten die hartstikke goed zijn en die niets liever willen dan lekker het podium op en spelen.’’

Night of the Guitars

De Night of the Guitars is een succes. Wat bij de eerste editie in december 2006 bedoeld was als een eenmalige reünie van regionale muzikanten die regelmatig deelnamen aan jamsessies, is uitgegroeid tot een muzikale jukebox waar altijd vele honderden muziekliefhebbers uit Oost-Groningen en omgeving – een straal van vijftig kilometer rond Veendam - op af komen. Ook leidde deze gelegenheid om samen te spelen tot structurele samenwerking van muzikanten, onder meer in de bekende regionale Herman Brood-tributeband Spritz.

Opgave

Wie tijdens de Night Hunt wil spelen, kan zich opgeven tot en met 1 juni. Dat kan via de website www.nighthunt.nl De organisatie selecteert uit alle opgaves maximaal twaalf deelnemers die gaan strijden om de hoofdprijs.