Hooikoorts? Het seizoen is begonnen

Heb jij last van hooikoorts, dan ben je niet alleen. Hooikoorts komt voor bij 15 tot 20 procent van de Nederlandse bevolking. Daarmee is het een zeker niet te onderschatten allergie.

Wie last heeft van deze allergische rhinitis, is allergisch voor het stuifmeel van sommige bloeiende grassen, planten en/of bomen. Waardoor jeuk- en traanogen, jeuk- en/of loopneus, juist een verstopte neus, niesbuien, jeukend gehemelte, prikkelhoest en benauwdheid opspelen. Symptomen die vooral voorkomen van april tot en met augustus.

Reactie lichaam op pollen

De pollen zijn dus de veroorzakers van de hooikoorts, maar waardoor reageert het lichaam hier zo heftig op? Hooikoorts ontstaat doordat het immuunsysteem heftig reageert op stuifmeel van sommige grassen, planten en bomen. Het lichaam is ‘in de war’ en ziet een onschadelijke stof als schadelijk. Hierdoor worden er antistoffen ingezet.

De allergische reactie ontstaat doordat de stof histamine in actie komt om de 'schadelijke stoffen' uit het lichaam te krijgen. Door die histamine verwijden de bloedvaten, met als reactie zwellende en overactieve slijmvliezen. En hierdoor ontstaan de symptomen waar veel mensen zo’n last van hebben. Of je gevoelig bent voor hooikoorts of niet, is deels erfelijk bepaald. Ook leeftijd en omgevingsfactoren beïnvloeden de gevoeligheid.

Heb ik hooikoorts?

Heb je het vermoeden dat je hooikoorts hebt? Dan is het verstandig om de hooikoorts, voordat je zelf gaat dokteren met medicatie, te laten diagnosticeren door een huisarts. Al kun je veel hooikoortsmedicatie bij de apotheek of drogisterij krijgen zonder recept. Dat heeft een groot voordeel; je kunt direct beginnen met het bestrijden van de akelige symptomen. Wel zijn er meerdere nadelen te noemen. Zo kan het zijn dat je de verkeerde allergie (of andere aandoening) probeert te behandelen.

Daar komt bij dat je een eventuele vergoeding vanuit de zorgverzekering niet ontvangt zonder doorverwijsbrief van de huisarts. Over de verschillende vormen van medicatie, de werkzame stoffen, behandelingen en de vergoedingen die zorgverzekeraars bieden, zie: https://www.pricewise.nl/zorgverzekering/hooikoorts/

Tips verminderen symptomen

Naast medicatie en behandelingen, zijn er andere manieren om de hooikoortssymptomen te verminderen en te verzachten. Daarom hebben wij tips voor binnenshuis, want denk namelijk maar niet dat pollen netjes buiten blijven. Als eerst: hou de hooikoorts-radar in de gaten. Hiervoor heb je ook handige apps. Verder is het fijn als je de pollen zo veel mogelijk buiten de deur kunt houden. Dat doe je zo: hou ramen en deuren zo veel mogelijk dicht op warme dagen met veel wind, gebruik een luchtreiniger en zorg voor een luchtvochtigheid tussen de 40 en 60 procent.

Let er ook op dat je pollen zo min mogelijk zelf mee naar binnen neemt én verspreidt in je huis. Was en borstel je haar (buiten of in de badkamer) voordat je gaat slapen, zodat pollen uit je haar zijn en deze niet op je kussen komen. Hang gedragen kleding ook niet in je slaapkamer, of in andere ruimtes waar je veel bent. Pollen gaan namelijk overal aan zitten.