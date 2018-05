Brandweeroefening bij rioolzuivering in Scheemda

Soms met spectaculaire nagespeelde inzetten en soms meer gericht op de kennis en kunde. Kennis waarmee gevaar kan worden voorkomen of bewust kan worden benaderd met de juiste bescherming.

Waar veel mensen bij een rioolwaterzuivering niet aan denken zijn de gevaarlijke gassen die bij de verwerking vrij komen. Uiteraard zijn op de zuiveringen afdoende beveiligingen zodat de vrijkomende gassen geen gevaar vormen, zelfs niet bij een ongeval. in sommige gevallen worden de gassen juist gebruikt om energie op te wekken. Bij een echt incident zou op een dergelijke locatie wel een situatie kunnen ontstaan waarbij gassen vrij komen op plekken waar ze niet horen. Bijvoorbeeld bij een ernstig ongeluk of een brand. En dan moet de brandweer uiteraard wel weten hoe ze veilig hun werk kunnen doen want die wordt dan als eerste gebeld.

Op de zuivering kregen de dames en heren eerst een presentatie over de mogelijke gevaren met betrekking tot gevaarlijke stoffen. Hierna werd op de zuivering uitleg gegeven over de verschillende manieren van meten en vooral hoe die informatie gebruikt moet worden. Wat is nog veilig en wanneer wordt het gevaarlijk en moeten er maatregelen worden genomen om het weer veilig(er) te maken. Een zinvolle uitbreiding van de noodzakelijke kennis van een brandweerman/vrouw. Kennis die ook weer op andere plekken van pas komt.