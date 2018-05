Bijeenkomst over innovatie en duurzaamheid in agrarische sector Westerwolde

Wedde

Ondernemers uit de agrarische sector in de gemeente Westerwolde worden uitgenodigd voor een netwerkbijeenkomst op vrijdag 18 mei bij Loonbedrijf Feunekes in Wedde. De bijeenkomst staat in het teken van kennisdeling, duurzaamheid en de nieuwste technieken in de agrarische sector en start om 15.00 uur.