Oud-jeugdelftallen v.v. Nieuweschans maken zich op voor reünie

Diverse oud-jeugdelftallen v.v. Nieuweschans maken zich op voor een reünie op zaterdag 26 mei. Het is inmiddels de vijfde keer dat de reünisten bij elkaar komen.

In eerste instantie werd gestart met een wedstrijd tussen de kampioensploegen van 1985 (C-junioren) en 1987 (C-junioren). Bij een latere editie werd het toernooi uitgebreid met de A-junioren van 1984 en de B-junioren van 1999. Al deze ploegen zullen ook deze keer weer komen opdraven. Dit jaar worden de C-junioren van 2003 toegevoegd aan de lijst.

Bij een reünie als deze is het natuurlijk logisch dat ook de 'kicksen' nog even worden aangetrokken. Voordat de teams zich in het feestgedruis zullen storten wordt er dan ook een toernooi gespeeld.

Elk team heeft illustere namen in het midden. Bij team '84 spelen onder andere Rob Kambach, Gert Jan Dammer, Wilfred Kruizinga; bij team '85 onder andere Johan Botjes, Gerard Slor en Frank Kruger. Team '87 heeft Wirtje Baas, Klaas Arend Rusthoven en Paul Jurgen Tuil in de gelederen, terwijl team '99 speelt onder andere met Leander Stel, Martin Raven en Sebastiaan Hillinga. Bij team '03 zijn Kelvin Oltrop, Albert Koekje Bisschop en Stefan Postma opvallende namen.

De verwachting is dat de teams rond 16.15 uur zullen beginnen met het toernooi.

Na afloop is er een barbecue met muziek van deejay Gerlof Lutter. Hij draait een muzikale mix van muziek uit de jaren tachitg tot nu.

Programma

15.00 uur: Verzamelen in kantine van v.v. Nieuweschans.

15.30 uur: Welkomstwoord plus loting voor het toernooi.

16.15 uur: Aanvang toernooi.

18.15 uur: Start barbecue.

20.00 uur: Start party met deejay Gerlof.

Ook niet-reünisten mogen meedoen aan de barbecue; opgave hiervoor kan in de kantine van v.v. Nieuweschans. Deelname kost tien euro per persoon; dit is inclusief twee consumptiemunten.