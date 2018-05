Missie op Wielen en het verhaal van Samuel

Missie op Wielen wordt georganiseerd door Mascha Kraaijenhagen, Wouter Katerborg, Arno Slim, Kjel de Vries en Joey Steenvoorden, vijf studenten van de Hanzehogeschool Groningen die, in samenwerking met de gemeenten Westerwolde, Stadskanaal, Veendam en Oldambt, verbroedering willen creëren tussen de gemeenten.

“Met alles wat er gebeurd is qua samenvoeging van de nieuwe gemeenten, vonden wij het tijd voor een grensoverschrijdend evenement wat Oost-Groningen mooi op de kaart zet”, aldus Katerborg, projectleider van Missie op Wielen.

Ol' Graitje

Tijdens dit evenement wordt er in de auto een route gevolgd langs de oude spoorlijnen van Ol’ Graitje en de STAR. Het evenement begint om 10.00 uur in het Veenkoloniaal museum in Veendam. Hier wordt het verhaal ingeluid, om vervolgens te beginnen met de route. Er worden tal van historische locaties in Oost-Groningen bezocht, waaronder de Oude Remise in Bad Nieuweschans, het klooster in Ter Apel en de Museumspoorlijn van de STAR in Stadskanaal.

Op elke locatie is een spannende, leuke of leerzame activiteit te beleven en er is voor ieder wat wils. Bij elke activiteit is Samuel aanwezig en vertelt hij zijn verhaal. Wanneer er deel wordt genomen aan de activiteit kunnen de kinderen een treinkaartje verdienen. Na afloop, bij het inleveren van alle kaartjes, staat er een beloning te wachten op de eindlocatie bij Steakhouse Amigo Ranch in Veendam.

Nait soezen moar broezen

Het motto van Missie op Wielen luidt: Nait soezen moar broezen. “Het gaat er om dat mensen even al het werk opzij zetten en focussen op het belangrijke, hun gezin. Daar past geen beter motto bij dan: Geen woorden maar daden.”

Meer informatie

Voor meer informatie www.missieopwielen.nl. Ook kan contact worden opgenomen met Kjel de Vries, via 06-14106662 of kjel.devries@missieopwielen.nl.