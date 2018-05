De ‘stille reserve’ laat van zich horen

Ruim 40 Duitse en Nederlandse vrouwen in het Noord Nederlandse grensgebied tussen de 35 en 65 jaar krijgen in het project New Jobportunities de kans om weer aan het werk te gaan. New Jobportunities biedt in een programma van 6 maanden onder andere workshops zoals Nederlandse en Duitse taalcursussen, bedrijfsexcursies, werkervaringsplekken, theaterpedagogiek en rollenspellen om sollicitatiegesprekken te oefenen.

De deelnemende vrouwen van het project New Jobportunities uit de Noord-Nederlandse en Noord-Duitse grensstreek zijn een greep uit de zogenaamde “stille reserve”: vrouwen uit de grensregio die graag weer aan het werk willen, maar niet bekend zijn bij coördinerende werkzoekende organisaties of gemeentelijke instanties. Zij hebben in principe geen recht op een uitkering of aanvullende scholing in de zoektocht naar (betaald) werk.

Kansen verzilveren

Volgens Maud Diemer van CMO STAMM biedt New Jobportunities de tools die vrouwen nodig hebben om hun kansen op de arbeidsmarkt te verzilveren. ”Na de intake begint men met oppoetsen van de cv, training/coaching (tweetalig), taaltraining en sollicitatie-vaardigheden en bedrijfsexcursies. Al na eerste zes weken van het programma hadden 9 vrouwen een baan gevonden. Op dit moment nemen nog 15 vrouwen aan het programma deel en hebben er na de eerste 5 maanden nog eens 4 vrouwen werk gevonden.

Presenteren

“Deze workshops leren ons hoe wij onszelf weer goed kunnen presenteren bij werkgevers. In het begin was vooral taal moeilijk, maar na de taalcursus hier zijn wij een stuk verder. Harstikke leuk en nuttig om te doen”, zegt één van de Nederlandse deelnemers.

Nieuwe leergang

Op 13 augustus gaat een nieuwe leergang van start. Geïnteresseerden kunnen meer informatie over het aankomende programma opvragen en zich aanmelden bij Maud Diemer via m.diemer@cmostamm.nl, of bij projectmedewerker Sandra Lakebrink, via sandra.newjobportunities@gmail.com. Op 24 mei en 31 mei staan tussen 19.30 en 21.30 uur voorlichtingsbijeenkomsten gepland in Groningen en Emmen.