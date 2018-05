Tweede boek Sanne Hillemans uit Scheemda is uit

Het tweede boek van Sanne Hillemans, geboren en getogen in Scheemda, is uit. Ave Cesaria is onder meer verkrijgbaar bij de plaatselijke Primera.

Een jaar geleden verscheen Circus Cesaria, het boek over een jonge man die onverwacht bij een reizend circus belandt. Niet alleen ontmoet hij daar vele excentrieke mensen met interessante verhalen, het geeft hem ook de kans om het verlies van een belangrijk persoon in zijn leven te verwerken.

Het eerste boek eindigde met een open einde, maar in het tweede deel, Ave Cesaria, is te lezen hoe het verdergaat.

“Het hele boek voelt alsof je een film aan het kijken bent. Alles wat er op papier stond kon ik zo duidelijk voor me zien."

Na acht jaar op de Eexterbasisschool en twee jaar op het Dollard College in Scheemda, zette Sanne haar opleiding voort op het Dollard College in Winschoten, waarna ze in Groningen gestudeerd heeft. Inmiddels woont en werkt ze in Amsterdam, maar komt ze haar moeder nog geregeld opzoeken in Scheemda.

Zie ook: www.adorablebooks.nl

Liever een exemplaar thuis gestuurd krijgen? Ook bij alle grote webshops zijn de boeken te vinden.