Sobere herdenking op Pekelder begraafplaats

De 4 mei herdenking op de begraafplaats achter de hervormde kerk in Nieuwe Pekela is dit keer minder stijlvol verlopen dan in voorgaande jaren. Oorzaken waren het gemis van een luidklok, langdurige stilte tijdens de kransleggingen en beduidend minder publieke belangstelling.

Leider van de ceremonie, voormalig wethouder Cor Vredeeld, liet tijdens de plechtigheid weten dat het mechanisme dat de klok laat luiden onlangs was gestolen. Er was echter niet gezorgd voor een alternatief. In tegenstelling tot voorgaande herdenkingen werden de krans- en bloemenleggers niet officieel aangekondigd. Dat er minder publiek was zou kunnen zijn veroorzaakt door de meivakantie.

Wethouder en loco-burgemeester Hennie Hemmes verzorgde ook dit keer de traditionele overdenking. Het thema luidde: 'Wat zou jij doen?' Muziekgezelschap Excelsior speelde het Wilhelmus, koraalmuziek als ook de Last Post. Scouting Pekela was verantwoordelijk voor de vlaggenceremonie en twee leerlingen van het Dollard College uit Oude Pekela lazen gedichten voor.