Pekela aast op miljoenen van het Rijk voor verduurzamen woningen

Mogelijk nemen twee andere partijen ook deel, waardoor de gemeente slechts tien mille kwijt is. Pekela hoopt op een bedrag van 2,5 tot maximaal 7,5 miljoen euro. De huizen waarmee de gemeente aan de slag wil staan in Boven Pekela en in het buurtschap Doorsnee.

Het burgerinitiatief Boven Pekela Energieneutraal beijvert zich voor hetzelfde doel. Het gaat om het isoleren van de woningen, de plaatsing van warmtepompen en het aanbrengen van zonnepanelen. In totaal heeft het Rijk voor verduurzaming voor dit jaar 90 miljoen euro beschikbaar. Per woning gaat het om bedragen die liggen tussen de 5 en 15-duizend euro. Voor het project 'aardgasvrije proeftuinen' wil het kabinet twintig van dit soort initiatieven subsidiëren.

Pekela moet zijn plan voor 1 juli inleveren.