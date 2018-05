Orgelconcert Darija Schneiderova en Winfried Dahlke in Bellingwolde

Darija Schneiderova en Winfried Dahlke geven zondag 27 mei een orgelconcert in de Magnuskerk van Bellingwolde, aanvang 16.00 uur.

Tijdens dit concert wordt de muziek van de 17de eeuw in Nederlandse fantasieën vertegenwoordigd door Abraham van den Kerckhoven, die heel goed past bij het concept van het orgel. Italiaanse sonates uit de 17e eeuw uit de collectie van Guilio Cesare Arresti geven voorbeelden van polyfone compositorische kunst. Werken van Georg Böhm vertegenwoordigen de overgangsperiode naar de 18e eeuw, die ook wordt voorgesteld door de Toccata in D majeur en het Concerto in G major van Johann Sebastian Bach. Verder worden werken van klassieke en vroege romantiek van Ludwig van Beethoven en van Mendelssohn uitgevoerd.

In de pauze wordt, zoals gebruikelijk koffie en thee geserveerd. De entree is zeven euro per persoon.