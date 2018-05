Open huis maaltijdservice Het Oude Ambacht

Reisiger merkte na buurtonderzoek dat er toch nog wel behoefte was aan een kleinschalige maaltijdservice die goed bereid, gezond maar vooral lekker eten serveert. Ook merkte ze dat er behoefte was aan de keuze tussen middag- en avondbezorging. Hieraan gaat zij dan ook voldoen.

De maaltijdservice richt zich niet alleen op ouderen, maar op iedereen die (tijdelijk) niet in staat is om een gezonde maaltijd te bereiden, maar wél smakelijk en vers wil eten.

Monique kookt uitsluitend met streek- en seizoensproducten die worden ingekocht bij lokale leveranciers. Ook wordt er gebruikgemaakt van traceerbaar vlees en vleesproducten. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met allergieën of dieten.

Maaltijdservice Het Oude Ambacht is gevestigd in Restaurant 't Oldambt aan de Vissersdijk 27 in Winschoten., dat later dit jaar - na een opfrisbeurt - ook weer geopend zal worden.

Foto's Anita Meis